Cinque cambi? Boniek è una furia: “Non è calcio, in Polonia non li adotteremo”

Avete presente l’aumento dei cambi da tre a cinque a causa dell’emergenza e delle elevate temperature nel caso di una ripartenza? No? QUI potete recuperare tutti i dettagli. A tale proposito si è espresso Zibi Boniek, ex calciatore e oggi presidente della Federcalcio polacca, che ha detto a Tuttomercatoweb.com:

“Noi non la adotteremo nel campionato polacco. Così non è calcio. E’ una decisione senza alcun fondamento, adottata solo per populismo da chi evidentemente non sa come funziona una partita di calcio, e solo per compiacere le pressioni esterne.

E’ assurdo dire che sia giustificata dai ritmi forsennati. Quali ritmi forsennati? Noi stessi con la Polonia ai Mondiali ’82 giocammo 7 partite in un mese nell’estate spagnola, tante furono sotto il sole, si scendeva in campo ogni tre giorni e c’erano solo due cambi. E stiamo parlando di trenta anni fa, senza tutti i vari progressi contemporanei in termini di preparazione atletica!”.

