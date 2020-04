Via libera ai 5 cambi, addirittura 6 per i supplementari: i dettagli

Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il mondo del calcio è pronto ad accogliere l’aumento del numero di sostituzioni disponibili da 3 a 5, 6 nel caso si prosegua con i tempi supplementari. Misura, questa, approvata dall’Ifab, che potrà essere applicata a discrezione delle varie federazioni, ma, spiega il quotidiano, sarà difficile non farlo, vista la calura estiva e il lungo periodo di inattività cui sono stati costretti i calciatori. La modalità? Sempre tre finestre di cambio, solo che in due di esse si potranno effettuare due sostituzioni. L’ordine lo decide il mister: 2+2+1, 1+2+2, 2+1+2, a seconda delle esigenze.

Tutto questo fino a dicembre. Inevitabile pensare che le panchine lunghe siano favorite, ma c’è anche chi sostiene che dei ricambi più “da corsa” potrebbero fare la differenza, alla lunga. Non resta che aspettare la ripresa dei campionati.