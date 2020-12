Femminile, è il giorno della Champions. Contro lo Slavia per dare una svolta alla stagione

La Champions League Femminile torna al Franchi per il quarto anno di fila. E per la prima volta in quattro anni la Fiorentina Femminile è davvero in difficoltà, con una squadra rivoluzionata che fatica in campionato. L’occasione di dimostrare che la classifica non dice il vero arriva in Europa contro lo Slavia Praga, club esperto e coriaceo. Mister Cincotta ha messo in guardia circa le insidie della partita, ricordando che ogni gara verrà affrontata al 100%. Quanto alla formazione, tra i pali ci sarà capitan Ohrstrom, visto che Schroffenegger è ancora out. Da valutare le acciaccate Middag e Quinn, scrive La Nazione.

Ohrstrom: “Vogliamo dare una soddisfazione a proprietà e tifosi. Nulla è impossibile, siamo pronte”

Clicca per seguire i sedicesimi di finale di UWCL