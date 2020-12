Ohrstrom: “Vogliamo dare una soddisfazione a proprietà e tifosi. Nulla è impossibile, siamo pronte”

Il portiere e capitano della Fiorentina Stephanie Ohrstrom ha parlato insieme al tecnico Cincotta della sfida di domani in Champions League:

“Lo Slavia è una squadra molto fisica, abile con gli esterni e nel riempire l’area. Noi però siamo preparati, si decide tutto in due partite, sappiamo di essere forti e di avere davanti una partita aperta. Qui al Franchi abbiamo vinto lo scudetto davanti a tutti i tifosi, ci mancano tanto, ma è bello che si facciano comunque sentire con i messaggi e in altri modi. Abbiamo sempre fatto bene, anche con avversari fortissimi. Sappiamo che a Praga sarà una guerra, ma quando scenderemo in campo dovremo mostrare personalità e carattere. Il passato ci ha insegnato che nulla è impossibile, vietato mollare. A livello di risultati in campionato non stiamo facendo benissimo, ma questo ci dà la spinta per fare ancora meglio domani, per dare una soddisfazione alla proprietà e ai tifosi. Cosa dirò da capitano? C’è poco da dire, certe partite le senti dentro di te, poi se le ragazze avranno bisogno sarò felice di aiutarle. Siamo pronte. Oggi ho visto una rifinitura importante, il cuore batteva forte ma è un segnale positivo. Sono sicura che le ragazze provano lo stesso”.

Cincotta: “Non ci faremo demolire da chi dice che è finita. Avversario forte, ma daremo il 100%”

