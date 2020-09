VN – Individuato il sostituto se dovesse partire Lirola. L’agente è lo stesso di Biraghi

Da oggi alla chiusura del mercato restano da monitorare con attenzione le situazioni riguardanti gli esterni della Fiorentina. Sulla sinistra è ad un passo la fumata bianca per il rinnovo di Biraghi (LEGGI), mentre a destra occhio, oltre a Chiesa, anche a Lirola. Se l’ex Sassuolo dovesse lasciare Firenze, la società viola farebbe un tentativo per Davide Faraoni (SCHEDA). L’esterno del Verona, come vi avevamo già raccontato a metà agosto (LEGGI), piace molto sia a Iachini che alla dirigenza, vista la sua capacità di giocare a 5 a tutta fascia, capace di essere prezioso in entrambe le fasi. A favorire ancora di più i contatti tra Faraoni e la Fiorentina c’è l’agente del giocatore Giuffredi, lo stesso di Biraghi.