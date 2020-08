VN – Per la fascia destra occhi puntati su Faraoni

Nuovo nome per la corsia della Fiorentina, che ha messo gli occhi su Davide Faraoni (SCHEDA) del Verona. L’esterno classe ’91 piace molto alla Fiorentina, che è pronta a sfruttare i buoni rapporti tra Barone e Setti per far diventare d’attualità il nome dell’ex Inter, che è valutato 6 milioni. Faraoni piace molto sia a Iachini che alla dirigenza, vista la sua capacità di giocare a 5 a tutta fascia, capace di essere prezioso in entrambe le fasi. A favorire ancora di più i contatti tra Faraoni e la Fiorentina c’è l’agente del giocatore Giuffredi, con cui i viola dovranno parlare per definire la questione Biraghi. Sul giocatore c’è anche il Napoli, che nelle scorse settimane aveva fatto passi avanti concreti, che però deve aspettare l’eventuale uscita di Hyasj per affondare il colpo.