Ormai manca poco, pochissimo, alla firma di Cristiano Biraghi sul nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime stagioni. In queste ore, infatti, verranno completati gli aspetti burocratici dell’accordo, già impostati, comunque, negli incontri avvenuti nelle ultime settimane. Il d.s. gigliato Daniele Pradè incontrerà a breve a Milano l’entourage del giocatore per mettere il fatidico nero su bianco.