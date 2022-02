Tra Ikonè e Cabral, il segnale (poco incoraggiante) di Italiano

Ikonè dopo 40gg non è ancora considerato pronto. Ci vorrà così tanto anche per Cabral?

Ruota molto intorno a Jonathan Ikonè e alla sua esclusione contro la Lazio. Nei piani della Fiorentina doveva essere il valore aggiunto per il girone di ritorno e i tanti che dopo la cessione di Vlahovic parlavano, con uno slancio di ottimismo, di una squadra non indebolita (o addirittura rinforzata) riponevano le maggiori speranze sul francese. Perchè andare a migliorare dal cambio secco del centravanti era praticamente impossibile. E invece alla prima vera riprova, Italiano ha messo Ikonè in panchina preferendogli Callejon e poi inserendolo dopo Nico Gonzalez, di fatto da quarta scelta nel ruolo.

Non il massimo anche per lo stesso giocatore, che ha lasciato una squadra in Champions League per rimettersi in gioco a Firenze. Come si spiega? Le ipotesi sono due. La prima è che l'allenatore non volesse Ikonè, ma va detto che le dichiarazioni ufficiali sono sempre state all'insegna della condivisione con la società. E a quelle vogliamo attenerci. Resta allora la seconda ipotesi, di natura unicamente tattica, che Italiano non ritenga ancora l'ex Lille inserito negli schemi viola.