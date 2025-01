Dov’è l’equilibrio da salvaguardare sul mercato? Dg, ds e mister: è cortocircuito

Invece che proporre la solita tiritera (che tanto è da un mese che l'analisi è sempre quella: la Fiorentina boccheggia, è in crisi, non tiene i reparti), dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Monza ultimissimo in classifica, con Salvatore Bocchetti che centra la prima vittoria da allenatore in A dopo 8 sconfitte nelle prime 8 partite, ci vogliamo concentrare su altro. Non sui singoli in campo, per quelli del resto ci sono le pagelle, e nemmeno troppo sull'allenatore (di cui trattiamo nel video che trovate in alto). No, stavolta merita due parole anche gli altri due frontmen viola.