Merlo: “Sta uscendo la classe di Fagioli. Non si possono prendere certi gol”

Io penso che Palladino abbia trovato la quadra giusta, anzi giochiamo troppo bene. In difesa non ci siamo, si lasciano troppi spazi centrali, è possibile che si prendano tutti i gol così? Sul primo gol Parisi guardava Abraham senza stringere. Questo è un giocatore di classe, fa i lanci di 30 metri, è un giocatore importante. Teniamocelo stretto perchè un giocatore importante. Fagioli si prende dei rischi, perchè sa di poterlo fare. Sta uscendo la classe che non ha potuto dare alla Juve, e tra l'altro loro non hanno un giocatore simile. Ovviamente non è Antognoni, teniamo la calma con lui. La Fiorentina se la può giocare in entrambe le competizioni, adesso però arrivano le partite più difficili"