De Gea ha rinnovato o no? Come funziona il contratto in stile NBA

David De Gea è ormai un idolo a Firenze, il portiere spagnolo si è guadagnato l'amore della città. L'anno di inattività non ha pesato sui suoi riflessi, rimasti strepitosi. A San Siro lui e Maignan hanno dato vita ad un duello a suon di parate, e nelle ultime ore sono insistenti le voci di un suo rinnovo/prolungamento . Ma proprio su questo vogliamo fare chiarezza. Come ben noto, lo spagnolo aveva firmato per un anno, con un'opzione per estendere anche al 2026 , con conseguente raddoppio dell'ingaggio (attualmente De Gea percepisce 1,2 milioni)

Come funziona l'opzione

Negli ultimi anni il mondo del calcio sta prendendo sempre più spunto dallo sport americano, soprattutto dal punto di vista economico. Basti pensare all'introduzione del tetto salariale in Liga, e all'aumento dei parametri 0, i cosiddetti Free Agent nello sport USA. La stessa Fiorentina ha introdotto una formula contrattuale mai vista con Jovic se vi ricordate. Il serbo era arrivato a Firenze con una opzione inversa, ovvero a suo favore dopo i primi due anni di contratto. Nel caso di De Gea è stata inserita una team option, ovvero il contratto dell'ex United sarebbe stato prolungato fino al 2026 solamente per volontà della società. Quindi in questo caso il giocatore non ha potere decisionale. Una pratica molto utilizzata proprio in America, dove i giocatori si muovono solo tramite scambi, oppure alle scadenze dei rispettivi contratti. Poi nel calcio europeo la volontà del giocatore ha sempre un suo peso, ed è per questo che la Fiorentina ha tutto l'interesse ad agire in sintonia col suo portierone.