Amoruso: “Quando ricapitano occasioni a Milano? Sul gol è tutto sbagliato”

"Questo pareggio è un'occasione persa, quando ti ricapita di avere 7 palle gol nitide a San Siro? Si apprezza la prestazione, ma quando vedi la vittoria della Lazio lì ti sale la rabbia, potevi stare intorno alla zona Champions. Per grandi tratti hai messo in evidenza le problematiche del Milan. Poi loro hanno cercato i tuoi difetti centrali, Abraham andava seguito da un difensore, non da Cataldi. Gosens difficilmente in questo periodo riuscirà a giocare, al limite potrà fare attività come la piscina. I tempi sul ginocchio sono abbastanza ordinari, per esperienza personale. Secondo me contro il Celje potresti anche passare a 4, dato l'infortunio di Gosens"