Bucchioni: “De Gea? Gli devi dare quello che vuole. Fagioli vede il gioco prima”

Su De Gea

"La Fiorentina cercherà di fare tutto il possibile per allungare ancora di più il contratto di De Gea. Non devi farlo andare via, ad uno come lui gli devi dare quello che vuoi, non deve essere un problema di soldi. Un portiere così a Firenze non ci ritorna, sei stato bravo a prenderli. Uno così ti fa la differenza, inoltre sembra una persona umile. Proprio per questo non mi immagino che vada via dopo che qui si è rimesso in gioco. Io credo che la trattativa possa andare a buon fine. Fagioli non può essere una sorpresa, Allegri lo paragonò a Modric. Ha estro, vede come si sviluppa il gioco prima degi altri, un giocatore così è prezioso per il gioco"