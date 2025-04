Gosens ko e il report medico: cosa cambia sul riscatto

La situazione

Con questo infortunio, che sembrerebbe essere più grave del previsto (IL COMUNICATO), che lo ha costretto già a saltare due partite con Atalanta e Milan, il suo riscatto potrebbe avere dei rallentamenti. Il motivo? Semplice, perché l'esterno tedesco è arrivato in estate a Firenze dall'Union Berlino, con la formula di prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali con la maglia viola, per una cifra di 7 milioni di euro. Dunque, si parla di rallentamento perché il calciatore, nel caso in cui non riuscisse a compiere queste ultime presenze (tra le 4 e le 6 da almeno 45 minuti, come ha scritto La Nazione questa mattina) per i viola non scatterà l'obbligo di riscatto, ma resterà il semplice diritto. Una situazione che quindi non dovrebbe creare alcun disagio, perché la scelta resta tutta nelle mani della Fiorentina.