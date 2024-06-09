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Come ogni anno con l'inizio del calciomercato escono fuori i primi nomi accostati alle squadre. Nomi che possono esaltare le piazze, oppure deprimerle. Ma come sappiamo non sempre basta il nome ad effetto da una grande squadra. Ci sono occasioni anche dove non ce lo si aspetta, tra le retrocesse. La Fiorentina stessa lo sa, vedasi la sessione estiva del 2012. Quando dal Villarreal retrocesso arrivarono Borja Valero, Gonzalo e Mati Fernandez. Va detto però che quel Villarreal rappresentava una vera e propria eccezione. Il submarino amarillo retrocesse dopo annate al vertice della Liga, e con partecipazioni in Champions. Quest'anno la lotta per la retrocessione in Europa non è stata quasi mai avvincente, il livello delle ultime non era altissimo. Ma alcuni giocatori che farebbero comodo alla viola ci sono, senza giudicare il libro dalla copertina. Ma attenendosi ai valori in campo dei giocatori

Il caso Sassuolo

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La discesa in B del Sassuolo ovviamente ha attirato l'attenzione di tante squadre di A. Diversi sono i giocatori interessanti dei nerovedri, soprattutto nel reparto offensivo. In primis c'è Berardi, che però tornerà da un brutto infortunio durante l'anno.è già stato accostato alla Fiorentina, così come Laurientè, che però ha faticato in questa stagione. Interessante il profilo di, centrocampista non proprio stile Sassuolo, ma con un alto tasso di attività in campo, anche in zona gol. Fisico, buona tecnica, e duttilità per il norvegese. La valutazione dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni. Dal Frosinone invece sembra averci già pensato Daniele Pradè trattando. Moltissimo dei calciatori ciociari erano in prestito, ma non Turati. Da anni la Fiorentina cerca un portiere giovane per il post Terracciano.è stato un po' discontinuo in stagione, ma ha anche calato parate superlative. Grande personalità per lui, forse anche troppa in alcune circostanze