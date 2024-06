CorSport: “Pradè chiama Carnevali. La Fiorentina vuole Boloca e Thorstvedt”

Il direttore sportivo Pradè avrebbe già telefonato a Giovanni Carnevali per due obiettivi e non si tratta di Pinamonti. Ecco i nomi nuovi per il centrocampo viola

Non solo l'attacco. L'obiettivo del mercato viola, ormai dichiarato dallo stesso Daniele Pradè, è il centravanti ma Palladino sembra essere di opinione diversa. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore viola vuole sistemare il centrocampo, considerato il reparto che vedrà maggiori ritocchi e cambiamenti questa stagione. Per questo motivo, il direttore sportivo Pradè avrebbe già telefonato a Giovanni Carnevali per due obiettivi e non si tratta di Pinamonti.