“Qual è la definizione esatta di grande centravanti?”. Da Pinamonti a Icardi, via al casting

AAA (grande) centravanti cercasi

Partiamo dalla Serie A: Arnautovic è un grandeattaccante? Insomma. A Bologna ha fatto bene ma l'anagrafe recita 35 anni. Tra gli altri da Krstovic a Simeone, passando per Lucca e Retegui (tra questi, il mio preferito), nessuno ha un curriculum che garantisce gol a grappoli. Raspadori sarebbe intrigante, ma con caratteristiche diverse e forse troppo simile a Beltran. Il profilo secondo me migliore potrebbe essere Arek Milik, già pallino di Italiano. Andrebbero convinti giocatore e Juventus, of course. C'è poi l'ampia panoramica estera, ad esempio la Bundes. C'è Guirassy dello Stoccarda, uomo rivelazione della stagione, il cui cartellino non costa una follia ma che pare abbia pretese di ingaggio troppo esose. Hanno fatto benissimo anche Deniz Undav (18 gol nello Stoccarda), 26enne che aveva già fatto benissimo all'Union Saint-Gilloise in Belgio, meno al Brighton nella scorsa stagione. E' esploso invece quest'anno Maximilian Beier, classe 2002 dell'Hoffenheim, che con 16 gol in campionato si è conquistato la convocazione con la Germania per l'Europeo. Gioca in Olanda Vangelis Pavlidis, 25enne greco che in tre stagioni all'AZ Alkmaar ha segnato 72 gol e che interessa a Benfica e Roma. Valutazione 20 milioni. Sono solo esempi buttati lì, individuare il nome giusto spetta alla Fiorentina e al suo scouting. La speranza è che Pradè non debba rispondere come il personaggio di Gianmarco Tognazzi nel film di Pieraccioni...