Fiorentina, ci hai tolto anche la rabbia... Il prossimo allenatore dovrà essere un top

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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Basta, continuare così è troppo rischioso. Questa squadra è più fragile dell’anno scorso

2 - ViP 2026/27 – Rubino non si ferma più, show di Kouadio. Martinelli da applausi

3 - CorSport: "Pare che Di Bello sia stato valutato positivamente, qualcosa non va"

4 - Giudice Sportivo, 10mila euro e diffida a Paratici: "Protesta irrispettosa"

5 - Sabatini: "Mastantuono? Liberali è di un altro livello. Solo Commisso è innocente"