Rileggi insieme a noi le cinque notizie più lette nella giornata odierna sul nostro sito

Redazione VN
Brova dei fatti Vanoli

Fiorentina, ci hai tolto anche la rabbia... Il prossimo allenatore dovrà essere un top

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

FIORENTINA VS COMO

1 - Basta, continuare così è troppo rischioso. Questa squadra è più fragile dell’anno scorso

2 - ViP 2026/27 – Rubino non si ferma più, show di Kouadio. Martinelli da applausi

3 - CorSport: "Pare che Di Bello sia stato valutato positivamente, qualcosa non va"

4 - Giudice Sportivo, 10mila euro e diffida a Paratici: "Protesta irrispettosa"

5 - Sabatini: "Mastantuono? Liberali è di un altro livello. Solo Commisso è innocente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti