Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - B. Valero: "Fagioli poteva risparmiarsi il post, non ne ha bisogno. Goncalves? Incomprensibile"

2 - Goncalves falso nove, ecco la soluzione. Contro la Juve serve ritmo, quindi Oulai

3 - Gazzetta: "Minacce ed estorsione nei confronti di Fagioli. Cosa succede adesso"

4 - CorFio: "Hojbjerg, Matic o Torreira. Paratici a gennaio cercherà un centrocampista"

5 - Pruzzo: "Beto via a gennaio? Difficile capire un investimento di quasi 20 mln"