Le cinque notizie più lette di oggi sulla Fiorentina: adesso testa solo e soltanto al campo
VIDEO - Vanoli: "Io non rosico. Sono tornato per due motivi"
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1 - Come la posizione di Viery ha cambiato completamente la Fiorentina
2 - TS: "Mandragora sarebbe rimasto volentieri a Firenze. Cosa ha influito"
3 - "Dodo fuori dal progetto della Fiorentina": la posizione del club
4 - Malusci: "Vanoli è il leader che mancava. Sono basito dalle parole di Grosso"
5 - Mastantuono impressiona tutti. I messaggi da Bellingham, Vinicius e non solo
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