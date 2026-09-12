Non accenna a placarsi il polverone attorno alla situazione di Dodò. Nonostante il prezioso successo per 4-2 ottenuto sul campo del Venezia, che ha restituito entusiasmo e ossigeno all'ambiente viola al ritorno di Paolo Vanoli in panchina, in casa Fiorentina continua a far discutere il caso legato al terzino brasiliano. Nelle ultime ore si erano rincorse voci contrastanti, tra indiscrezioni che lo volevano fuori dal progetto tecnico per questioni contrattuali e smentite ufficiose della società, che ne giustificavano l'arretramento nelle gerarchie con una condizione fisica arretrata e distrazioni di mercato.

Il messaggio social e la frecciata alle voci

A fare chiarezza – o quantomeno a lanciare un segnale forte – ci ha pensato lo stesso classe '98 attraverso i propri canali ufficiali. Sul proprio profilo Instagram, Dodò ha pubblicato una storia che lo ritrae in campo con la maglia viola in primo piano, accompagnata da una frase eloquente che suona come una risposta diretta alle indiscrezioni emerse nel pomeriggio: "Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti".

Il punto tra dinamiche di mercato e campo

Un messaggio enigmatico ma dal destinatario ben preciso, che punta a smentire le ricostruzioni su presunti problemi fisici o rotture col club. Se da una parte la società fa filtrare come il calciatore sconti semplicemente una preparazione incompleta dopo un'estate vissuta sul filo del calciomercato, dall'altra il terzino rivendica la propria totale disponibilità e tenuta fisica. Un botta e risposta a distanza che conferma come il nodo legato al suo futuro e al contratto in scadenza a giugno 2027 resti uno dei temi più caldi in casa viola.