Il successo per 4-2 ottenuto sul campo del Venezia ha restituito entusiasmo alla Fiorentina dopo il ritorno di Paolo Vanoli in panchina. Tuttavia, a margine del risultato sportivo, in casa viola continua a tenere banco una complessa situazione di mercato. Dodo infatti sembra essere finito ai margini della rosa.

La decisione della dirigenza e lo stallo sul contratto

La scelta di escludere il difensore brasiliano dalla prima squadra è stata formulata direttamente dai vertici societari. Come riferito dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la proprietà ha voluto inviare un segnale preciso al calciatore classe 1998, legato al club da un accordo in scadenza il 30 giugno 2027.

La frattura tra le parti nasce soprattutto dalle intenzioni del giocatore, non intenzionato a prolungare il proprio contratto con l'obiettivo di liberarsi a parametro zero. Di fronte a questo scenario, la dirigenza ha preferito adottare la linea dura, togliendolo dalle rotazioni ufficiali.

I retroscena del mercato estivo e le prospettive per gennaio

Dietro la crisi attuale, spiega sempre Moretto, ci sono anche i passaggi trascorsi durante l'ultima sessione di calciomercato. Nella finestra estiva la Fiorentina aveva raggiunto un'intesa di massima con l'Olympiacos per il trasferimento a titolo definitivo del terzino, ma il calciatore ha rifiutato la destinazione. Parallelamente, il suo profilo era stato proposto ad altri club - tra cui Roma, Napoli e Nottingham Forest - senza che le trattative trovassero uno sbocco concreto.

Al momento Dodo resta dunque completamente estraneo ai piani tattici del club e di Paolo Vanoli, che contro il Venezia ha confermato la fiducia a titolare ad Jimenez.. Con i rapporti incrinati, l'ipotesi più probabile resta una cessione nella finestra di gennaio, soluzione che permetterebbe alla Fiorentina di incassare una cifra per il cartellino ed evitare di perdere il giocatore a zero l'estate successiva.

La posizione comunicativa della Fiorentina

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La Fiorentina, invece,ufficiosamente questo scenario.