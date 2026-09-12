Ciccio Baiano ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Venezia

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"

Ciccio Baiano, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Venezia. Ecco le sue parole:

Sia Mastantuono che Pellegrino hanno fatto una buonissima partita, aiutati dalla squadra che ha fatto una gara propositiva. Hanno alzato il baricentro non lasciando il centravanti da solo. Rischi perché i difensori non sono molto veloci nelle ripartenze. Ma la sensazione era ben diversa dalle altre partite, la squadra era presente.

I gol sbagliati

La partita la devi uccidere. Se lasci sempre la possibilità di essere rimontati, gli avversari hanno la speranza di poter raggiungere il risultato.
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

Njie

Njie è un fenomeno. Se inquadra la porta diventa devastante. Nell'uno contro uno è imprendibile. Questi sono i giocatori che fanno la differenza.

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