Ciccio Baiano ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Venezia
VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"
Ciccio Baiano, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Venezia. Ecco le sue parole:
Sia Mastantuono che Pellegrino hanno fatto una buonissima partita, aiutati dalla squadra che ha fatto una gara propositiva. Hanno alzato il baricentro non lasciando il centravanti da solo. Rischi perché i difensori non sono molto veloci nelle ripartenze. Ma la sensazione era ben diversa dalle altre partite, la squadra era presente.
I gol sbagliati
La partita la devi uccidere. Se lasci sempre la possibilità di essere rimontati, gli avversari hanno la speranza di poter raggiungere il risultato.
Njie
Njie è un fenomeno. Se inquadra la porta diventa devastante. Nell'uno contro uno è imprendibile. Questi sono i giocatori che fanno la differenza.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli ha preso tutti questi giovinetti per le orecchie: l'anarchia è finita
Radio e tv
Malusci: "Vanoli è il leader che mancava. Sono basito dalle parole di Grosso"
Giovanili
Under 16 Fiorentina-Benevento: settebello viola e primi 3 punti conquistati
Radio e tv
Amoruso: "Perché Vanoli ha preferito Viery a Valdepenas. Fagioli ora tranquillo"
Rassegna stampa
TS: "Mandragora sarebbe rimasto volentieri a Firenze. Cosa ha influito"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti