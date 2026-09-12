L’ex attaccante della Fiorentina e campione del Mondo Daniel Bertoni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il successo per 2-4 ottenuto dai viola sul campo del Venezia, soffermandosi sulla prestazione da record di Franco Mastantuono, sul rendimento di Niccolò Fagioli e sulle prospettive della squadra.

Il momento della squadra e l'impresa di Mastantuono

Bertoni ha espresso soddisfazione per la reazione mostrata in campo dalla formazione viola:

La sensazione è che doveva vincere una partita. La squadra è stata messa meglio in campo. Sono davvero molto contento, anche perché avevo detto che bisognava aspettare Mastantuono. Ha fatto tre gol, e oggi nel calcio moderno è difficile fare tre reti. Credo che questa sia una squadra di transizione. Per me la Fiorentina deve continuare a giocare questo tipo di partita per vincere gare importanti.

L'attenzione si è poi concentrata sulla serata da record del giovane talento argentino, diventato il più giovane straniero a realizzare una tripletta in Serie A:

Nel secondo gol ha duellato, ha aggirato il difensore, ha lottato come un centravanti e ha dato continuità all'azione. Sono felicissimo perché deve crescere ancora e deve continuare su questa strada. Fare una tripletta nel campionato italiano non è affatto semplice, specialmente per il più giovane di sempre. Adesso deve mettersi in testa dove si trova: si è reso conto di cosa può fare e credo che andrà sempre meglio. Questi tre gol sono fondamentali anche per sentire il sostegno dei tifosi.

Le considerazioni sui singoli

L'ex attaccante si è soffermato anche sulle caratteristiche dei centrocampisti e sulle cose da registrare in fase difensiva:

Fagioli non è un regista, è una mezzala, un centrocampista. È un giocatore intelligente che gioca subito la palla. L'unica cosa che mi ha un po' preoccupato è che la squadra mi è sembrata ancora un po' debole dietro, ha subito due gol e ha commesso qualche errore. Comunque a centrocampo e in avanti abbiamo fatto bene, ed è andato a segno di nuovo anche Pellegrino. D'altronde gli argentini servono sempre: non si vince senza argentini, e quando ci sono bisogna sfruttarli.