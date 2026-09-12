Dodò non è rimasto contento della panchina contro il Venezia
VIDEO - Vanoli: "Questi giovani mi entusiasmano. Guardate Mastantuono"
Contro il Venezia Dodò è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Un'estate chiacchierata la sua con un contratto in scadenza e un rinnovo ancora da decidere.
Ma la decisione di Vanoli di escluderlo dalla gara al Penzo non è stata presa bene dal brasiliano che ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram:
Dio ha il meglio per me. È per questo che affido il mio futuro nelle Tue mani!
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