Il ritorno di Paolo Vanoli ha rilanciato Dodò sul campo, ma fuori dal terreno di gioco resta ancora tutto da risolvere. È questo l'altro aspetto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, che torna sulla situazione contrattuale del terzino brasiliano.

Dodo ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e, nonostante sia stato a lungo considerato un possibile partente, alla fine è rimasto a Firenze. Ora la Fiorentina dovrà però affrontare nuovamente il tema del rinnovo per evitare di perdere il giocatore a parametro zero tra nove mesi.

Secondo la Gazzetta, il ds Fabio Paratici e Roberto Goretti proveranno a rimettersi al tavolo con l'entourage del calciatore. Una trattativa che va avanti ormai dal maggio 2024, quando sono iniziati gli incontri e le proposte per un prolungamento fino al 2030 con relativo adeguamento dell'ingaggio.

L'intesa definitiva, però, non è mai arrivata e la situazione è rimasta in una fase di stallo.

Durante l'estate non erano mancate le pretendenti. Roma e Napoli avevano effettuato dei sondaggi, mentre Nottingham Forest e Olympiacos si erano mossi con maggiore concretezza. Nessuna delle piste, però, si è trasformata in un trasferimento: la destinazione greca non sarebbe stata gradita al giocatore e Dodò è così rimasto alla Fiorentina.

Adesso il suo futuro assume una nuova prospettiva. Vanoli sembra intenzionato a puntare nuovamente su di lui, ma il club dovrà capire se questo rilancio potrà coincidere anche con la permanenza a lungo termine.

La Fiorentina farà un altro tentativo per il rinnovo. Altrimenti il rischio è quello di arrivare alla prossima estate con un Dodò protagonista in campo, ma libero di scegliere la sua nuova squadra a parametro zero.