VIDEO - Vanoli: "Io non rosico. Sono tornato per due motivi"

La prestazione di Franco Mastantuono al Penzo ha lasciato a bocca aperta i tifosi viola e non solo. Con tre gol e un assist diventa il più giovane giocatore della Fiorentina a segnare una tripletta in Serie A.

Le sue qualità non si scoprono ora, ma sicuramente quella contro il Venezia è un bel biglietto da visita per il futuro. Anche tanti giocatori dal calibro di Belligham e Vinicius Jr hanno apprezzato la sua prestazione commentando così: