I complimenti di Bellingham e non solo a Franco Mastantuono

Redazione VN
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A

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La prestazione di Franco Mastantuono al Penzo ha lasciato a bocca aperta i tifosi viola e non solo. Con tre gol e un assist diventa il più giovane giocatore della Fiorentina a segnare una tripletta in Serie A.

Le sue qualità non si scoprono ora, ma sicuramente quella contro il Venezia è un bel biglietto da visita per il futuro. Anche tanti giocatori dal calibro di Belligham e Vinicius Jr hanno apprezzato la sua prestazione commentando così:

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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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