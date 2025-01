Una guardia del corpo per Adli. Il punto tra Bondo, Frendrup e Cristante

Richardson in Italia sta faticando; anche nella trasferta di Monza il classe 2002 schierato sulla mediana al fianco di Adli, ha mostrato tante, troppe difficoltà. Cataldi fisicamente non riesce a dare le giuste garanzie, mentre Mandragora non sembra destinato ad essere tra i titolari di mister Palladino. Le parole del tecnico, e le ultime prestazioni della squadra, sono state un campanello d'allarme per la società viola che adesso dovrà muoversi sul mercato per mantenere alta l'asticella; e i nomi sul taccuino di Pradè sono (almeno) 3.

Frendrup e Bondo — I primi nomi sulla lista dei desideri di Pradè sono stati subito quello del genoano Morten Frendrup e quello di Warren Bondo del Monza.

Per quanto riguarda Frendrup, di un interessamento della Fiorentina se ne parlava ancor prima dell'arrivo di Folorunsho, con il Genoa che non aveva alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore considerato incedibile, o almeno non gennaio. La situazione sul danese ad ora non è cambiata; il giocatore piace a Fiorentina, Atalanta e Milan, ma lo stesso Vieira, tecnico del grifone, ieri nel post partita ha allontanato ogni voce di mercato: "Frendrup? Per noi è un giocatore fondamentale". Per quanto riguarda Warren Bondo, la situazione è leggermente diversa; il Monza infatti, non si opporrebbe a prescindere alla cessione del classe 2003 già in questa sessione di mercato, e come per Frendrup, la concorrenza è alta; Milan, Atalanta e Roma su di lui, ma a complicare ulteriormente le cose c'è anche la volontà del giocatore che avrebbe dato la priorità totale al Milan (LEGGI QUI)

Cristante — Vista la difficoltà per arrivare ai primi due nomi, la Fiorentina continua a guardarsi intorno, ed ha individuato in Bryan Cristante l'uomo che garantirebbe la giusta fisicità al fianco di Adli sulla mediana viola. Il giocatore piace, ma al momento non è stata avviata nessuna trattativa. Con un paio di settimane abbondanti alla fine del mercato, il tempo non manca, ma il calendario e la classifica non stanno certo ad aspettare.