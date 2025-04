Buso: “Fiorentina, credi alla Champions. Con il Milan due punti persi”

La Fiorentina può davvero ambire alla Champions: la squadra ha valori, qualità e un centrocampo che molte big possono solo invidiare. Battere quasi tutte le grandi della Serie A non è certo un caso. Se continua su questa strada, nelle prossime gare potrà raccogliere un buon numero di punti, approfittando anche degli scontri diretti tra le rivali e accorciando la classifica. Peccato per San Siro: la Fiorentina è uscita con due punti persi. Vincere era fondamentale per la classifica. Il gol del Milan ha riacceso la loro fiducia in un momento in cui erano chiaramente in difficoltà.