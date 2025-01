Palladino: “Bel confronto con la squadra, Commisso mi ha ribadito la fiducia”

Se questo gruppo è capace di cambiare ancora — "In questo momento questo è un gruppo che è consapevole di dover giocare più da squadra, essere meno lunghi, difendere e attaccare insieme. Abbiamo lavorato in settimana al di là dei sistemi, dei numeri e degli interpreti. Ora serve quel qualcosa in più per tornare a fare quello che facevamo prima".

Se sente vicinanza di società e dirigenza — "Sto bene, come mi vedete? (ride, ndr). Quando siamo rientrati alla ripresa degli allenamenti ho avuto una telefonata con il presidente Commisso, ha ribadito la sua stima e la sua fiducia, ma credo non ce ne fosse bisogno, perché se mi mettessi a leggere o ascoltare quello che si dice nei momenti negativi già a settembre sarei stato a casa. Non mi faccio distogliere dalle voci negative, dobbiamo dare di più, io in primis e con me i ragazzi, che sono molto concentrati e sono i primi a voler riscattare questo momento".

Su Cataldi e Folorunsho — "Cataldi non è ancora a disposizione. Folorunsho si è presentato bene, è a disposizione, è carico, ci darà una grande mano".

Su Gudmundsson — "Ci ho parlato proprio ieri, è il primo a voler tornare al massimo. Sta migliorando la condizione fisica, ha bisogno di fiducia, di qualche gol, una scintilla che lo fa partire. È un ragazzo molto equilibrato e concentrato, sta ritrovando la forma migliore per il bene della Fiorentina perché ci tiene a fare bene".

Sulle parole di Pradè — "Il primo a stare male quando si perde è il nostro presidente, poi ci sono i direttori e tutti noi della squadra. Con Daniele ho un grande rapporto, tutto ciò che dice è per il bene della Fiorentina e non per mettere negatività all'ambiente. Ha parlato in maniera costruttiva. Voleva dare una scossa, come a dire curiamo tutti i dettagli, da parte della squadra c'è massima professionalità".

Sul nuovo capitano — "È Ranieri, lo sta facendo bene. È qui dal settore giovanile, incarna l'immagine della Fiorentina, mi piace".

Sul mercato — "Sono concentratissimo sul lavoro, mi devo occupare al 101% della squadra, i ragazzi hanno bisogno di me. Sul mercato sta lavorando la società, vediamo quello che succederà".

Sul centrocampo a 2 o 3 — "Non si parla di spostamenti o numeri, perché Beltran quando gioca da mezzapunta fa un lavoro quasi da mezzala, si attacca e si difende insieme. In questo momento siamo lunghi, probabilmente a centrocampo manca forza fisica e dobbiamo sopperire tutti insieme. Non è questione di uno o due giocatori, sono le caratteristiche che fanno la differenza, in mezzo ci manca quella e dobbiamo sopperire in altre maniere".

Sugli obiettivi — "Siamo in linea con gli obiettivi. Potevamo fare qualche punto in più con Udinese e Monza, ma abbiamo anche vinto con squadre importanti, quindi credo che il nostro percorso sia giusto. Vogliamo essere ambiziosi e andare oltre. A Firenze ho capito che la stragrande maggioranza delle persone sono positivi e amano questi colori, poi c'è una piccolissima parte che gode in questi momenti e alimenta negatività. Credo che se vogliamo tutti bene alla Fiorentina dobbiamo essere più equilibrati".

Sugli equilibri dello spogliatoio — "Biraghi non lo abbiamo ancora perso, Quarta è rimasto qui fino a pochi giorni fa. Credo sia solo un momento fisiologico, che ogni squadra giovane e nuova possa attraversare, ma credo che il gruppo sia solido e stia diventando sempre più maturo. Dalla riunione di cui dicevo prima sono uscite tante cose belle e sono sicuro che ciò avverrà".

Su cosa c'è da lavorare — "La prima cosa su cui dobbiamo concentrarci è non andare sotto, altrimenti diventa difficile. L'attacco sta lavorando bene, creiamo tante occasioni. Ci manca la compattezza di squadra, dobbiamo lavorare meglio in fase difensiva. In questo momento è l'assetto di squadra che non va, siamo troppo lunghi. Abbiamo lavorato su quello, non dipende da un giocatore".

Sul Torino — "Lo abbiamo studiato, è una squadra che ha cambiato recentemente e sta facendo bene. Serve una partita di sostanza, di energia, di spessore".

Sul perdere punti nelle ultime gare — "Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo fatto un bel percorso e guardare il lato positivo delle cose. Vorrei che la squadra fosse più leggera, inconsciamente i ragazzi potrebbero avere subìto un po' stare così in alto in classifica. Dobbiamo tornare a giocare come facevamo un mese fa".

Ancora sul momento negativo — "Lavoriamo tutti i giorni per correggere gli errori, pochi, che ci sono e tornare al massimo livello. Egoismo? Non l'ho visto, ci sono ragazzi che danno il meglio per la squadra".

Su Pongracic — "Sta lavorando benissimo, sono contento perché da due settimane alza la sua condizione fisica e si applica sui principi. È un ragazzo sensibile e sono sicuro che coglierà l'occasione appena ci sarà, sarà un giocatore importante per la Fiorentina"

Su Beltran e Gudmundsson — "Lucas ha più doti quasi da mezzala, si mette negli spazi bene per legare il gioco. Gud invece piace giocare sotto punta e vuole essere più libero di svariare".