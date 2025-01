Iko…No: Qatar, Turchia, USA. Così Jorko frena il mercato viola

L'avventura di Jonathan Ikonè non è mai realmente iniziata con la maglia viola. Arrivato nel gennaio del 2022 a Firenze con tantissime aspettative, non è mai riuscito realmente a rispettarle. I 16 gol e i 14 assist (tanti in Conference League) fatti in tre anni in viola, non possono bastare per soddisfare le attese che il giocatore francese si era creato dopo buonissimi anni al Lille. Ormai dall'estate scorsa la Fiorentina, per la felicità di molti tifosi viola ma anche per la disperazione di chi ormai lo considera una sorta di santino, lo ha messo sul mercato. Le offerte non sono mancate, anche molto importanti, sia per la società viola che per il calciatore, ma per il momento la risposta è sempre stata la stessa: "no". La volontà sua e del proprio entourage è sempre stata quella di non considerare le offerte esotiche: Qatar, Stati Uniti, Turchia. Tanti soldi, ma un livello tecnico troppo basso. Così facendo, però, ha in qualche modo bloccato il possibile arrivo di un altro esterno. Sia per motivi numerici che economici. La Fiorentina farebbe volentieri a meno degli 1,6 milioni annui che prende il francese e dalla sua cessione potrebbe incassare 8/10 milioni. Tutti buoni motivi per lasciarlo partire, ma al momento le cose non sono cambiate rispetto a sei mesi fa. Ripercorriamo tutti i "No" del numero 11 viola: