Cremonese nell’incubo: un’ultima spiaggia pericolosa per Nicola e la Fiorentina

Anche la Cremonese di Nicola è in crisi: la formazione grigiorossa non vince da 14 partite ed è sprofondata in zona retrocessione

Paolo Poggianti Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 14:01)

La prima parte di stagione è stata incredibile, ma il campionato nostro è questo, lo sapevamo.

Davide Nicola commentava così il momento della sua Cremonese solo tre settimane fa. La situazione nel frattempo non è migliorata e il tecnico sa che adesso rischia grosso.

La Cremonese in effetti aveva cominciato alla grande il campionato di Serie A 2025/26. Il primo dal ritorno nella massima serie ottenuto con la vittoria dei play off di Serie B. Un’ottima partenza dicevamo, con i grigiorossi a bazzicare addirittura la parte di sinistra della classifica. Dal mese di dicembre qualcosa è cambiato e i problemi a cui deve fare fronte sono tanti, a cominciare dalla posizione in classifica. Terzultima a -1 dalla zona salvezza, rappresentata proprio dalla Fiorentina, prossimo avversario.

Crollo verticale — La squadra allenata da Davide Nicola ha dovuto fare i conti con un processo involutivo inarrestabile, sfociato in un vero e proprio crollo verticale in classifica. I grigiorossi non vincono dallo scorso 7 dicembre quando allo 'Zini' maturò la netta vittoria per 2-0 ai danni del Lecce. Da quel momento la squadra di Nicola non ha mai più vinto: 10 sconfitte - di cui 6 nelle ultime 7 partite - e 4 pareggi. Fino a quel momento la sensazione per la squadra di Nicola era di una salvezza ottenuta quasi senza sforzo, con 20 punti in 14 giornate. E invece, dalla fine del 2025 e soprattutto con l'inizio del 2026, la squadra grigiorossa è precipitata in una spirale di risultati negativi. Si è attorcigliata su se stessa, attorno a un calo nettissimo di rendimento e di punti ottenuti in campo. Quelli che, come ormai sa bene anche la Fiorentina, fanno la differenza quando ti ritrovi invischiato, mani e piedi, nella lotta salvezza.

Mercato dinamico e classifica ferma — Eppure, il mercato invernale condotto dalla dirigenza sembrava poter dare linfa nuova alle ambizioni della squadra. Quattro i giocatori inseriti in rosa: Luperto, Maleh, Thorsby e Djuric sono innesti importanti nella lotta per evitare la Serie B. I risultati in campo però per il momento non si vedono. Da dicembre la miseria di 4 punti aggiunti al bottino stagionale.

La Cremonese ha raccolto 24 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e ben 14 sconfitte. Quattordici sono anche le partite senza ottenere una vittoria per i lombardi che devono fare i conti con un attacco che fatica molto a far gol. Appena 22 le reti prodotte da un attacco che eppure può contare su Vardy, Bonazzoli, Djuric e Sanabria. Nicola, all'ultima spiaggia, ora sta pensando ad un cambio dal punto di vista tattico. A farne le spese potrebbe essere Jamie Vardy, il gioiello ex Leicester del reparto avanzato.

Il tecnico Nicola ha scelto di perseguire la linea della fiducia, anche in assenza di risultati:

Se giochiamo con questa mentalità, il nostro campionato inizia adesso contro squadre con cui dovremo far valere la nostra idea di gioco per portare a casa più punti possibili.

Squadre in ritiro: lunedì una finale — La squadra da giovedì è in ritiro a Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Una scelta arrivata su input della società per compattare l'ambiente e per far capire al gruppo quanto questa partita sia da considerare la più importante della stagione. Una sfida delicatissima quella contro la Fiorentina, destinata ad indirizzare il finale di stagione di entrambe le squadre. Se la Cremonese dovesse vincere, supererebbe di due punti i viola e uscirebbe dalla zona retrocessione. La Fiorentina dal canto suo potrebbe staccare di quattro lunghezze i grigiorossi. Sicuramente entrambe non stanno vivendo un'ottima stagione, ma i viola possono contare su un po’ più qualità rispetto alla Cremonese. All’andata, poco più di due mesi fa, era il 4 gennaio Moise Kean regalò nel recupero 3 punti d’oro ai suoi. Quel Kean che i tifosi viola e Vanoli vorrebbero tanto riavere arruolabile per la battaglia sportiva che attende la Fiorentina. L'appuntamento è lunedì alle 20:45 a Cremona.