VN – Kean si allena ancora a parte: pessimismo verso la Cremonese

Tutto ruota intorno a Moise Kean . L'attaccante della Fiorentina, in tribuna contro il Rakow Franchi, sta continuando a lavorare a parte all'interno del Viola Park. Il numero 20 prosegue nel suo programma di lavoro personalizzato. A poco più di 48 ore dalla partita di Cremona, sono in ribasso le possibilità di vederlo titolare al centro dell'attacco viola.

Il suo recupero non è ancora tramontato del tutto, ma c'è pessimismo per vederlo scendere in campo nella sfida decisiva di lunedì contro la Cremonese. Sarà decisiva la rifinitura di domani per valutare la sua disponibilità. Lo staff viola farà di tutto per metterlo a disposizione di Vanoli. Altrimenti in caso di forfait di Kean, sarà ancora Roberto Piccoli a guidare l'attacco di Paolo Vanoli.