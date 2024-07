Kean è il 9 che la Fiorentina può permettersi: il grande acquisto serve altrove

Attaccante, attaccante, attaccante. Da due anni e mezzo a Firenze non si parla d'altro e del resto basta dare un occhio ai numeri per capire il perché. Una specie di ossessione, quella per il centravanti, che mercato dopo mercato, stagione dopo stagione, si è trasformata in maledizione. Niente di strano quindi se tutte le attenzioni, della dirigenza così come dei tifosi, si sono fin dall'inizio del mercato concentrate sulla ricerca del numero 9. Com'è andata, almeno per il momento, si sa. Dalla Juventus arriverà Moise Kean e le cifre dell'operazione non lasciano tanto spazio alle interpretazioni: è lui il “grande attaccante” del quale hanno parlato nella famosa conferenza stampa di fine stagione Daniele Pradè e il direttore generale Alessandro Ferrari.

Basterà? Difficile dirlo. Di certo c'è che per un club come la Fiorentina, in particolare in questo momento, trovare un centravanti forte, affidabile, che non portasse con sé almeno un minimo di incertezze e che avesse costi compatibili con i conti della società era missione oggettivamente complessa. Non impossibile, sia chiaro, ma sicuramente complicata. Per diversi motivi. Primo: in giro per l'Europa di prime punte di grande livello ce ne sono sempre meno. Secondo: visto il recente passato (e questa è una colpa, non una scusa) i dirigenti non erano nelle condizioni di presentarsi alla piazza con un nome sconosciuto. Mi spiego. Puntare sull'Hojlund o sullo Zirkzee di turno come fecero a suo tempo Atalanta e Bologna sarebbe stato un segnale apprezzabile e sicuramente di grande forza ma comprendiamo i timori da questo punto di vista. Del resto se i tifosi in questo momento non si fidano un granché è più che comprensibile e ora come ora, dopo aver parlato appunto di “grande numero 9”, era dura far digerire una scommessa di quel tipo.