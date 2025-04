Fiorentina e infortuni: Gudmundsson il più sfortunato, anche Cataldi non scherza

A livello di infortuni la stagione della Fiorentina è da considerarsi nella media, anche se in alcuni momenti della stagione hanno pesato di più. Viene in mente l'inizio dell'anno, quando Palladino è rimasto senza mezzo centrocampo. Con Bove out fino al termine della stagione, gli acciacchi di Cataldi e Adli (guaio alla caviglia, 5 gare out) non hanno aiutato. Poi ci si è messo anche il problema muscolare a Folorunsho. Attualmente ai box restano Colpani (ha già saltato 6 partite di campionato e 2 di Conference) e Gosens .

In questo senso la poco ambita palma del più assente (tolto il caso eccezionale di Bove) va a Gudmundsson, che ha saltato 13 partite per svariati problemi: dal polpaccio al bicipite femorale fino alla frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Dietro a lui Pongracic, con 12 partite saltate per un problema alla coscia. Cataldi ne ha saltate 10 per noie muscolari e un problema alla caviglia. E poi Mandragora, out in 4 occasioni per un problema al ginocchio. A questi si aggiungono i problemini di Kean: gestita la lombalgia, ha saltato la trasferta a Genova per un problema alla caviglia e la gara col Lecce dopo il trauma cranico di Verona. Lo scrive la Nazione.