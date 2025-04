La Nazione: “Palladino preoccupato per Gosens. Così rischia il riscatto?”

L’infortunio di Robin Gosens preoccupa seriamente la Fiorentina, soprattutto per la possibilità che i tempi di recupero siano più lunghi del previsto. Dopo la gara contro il Milan, l’espressione di Palladino ha lasciato intendere una certa apprensione, sebbene non siano stati ancora diffusi report ufficiali. Lo staff medico preferisce monitorare il giocatore giorno per giorno, evitando diagnosi affrettate. Per ora è certa la sua assenza sia nella sfida di Conference League contro il Celje che in campionato contro il Parma.