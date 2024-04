Uno dei dati più evidenti a livello storico-statistico che si sta attestando negli ultimi 30 anni riguarda la minore competitività del campionato italiano. Il successo tricolore dell' Inter ha confermato questo trend che, dalla stagione 1993-94 (cioé da quando le partite del massimo campionato italiano iniziarono ad essere trasmesse dalle, cosiddette, pay-tv), vede protagoniste assolute solo 3 squadre come mai era successo in passato .

I numeri, sotto questo aspetto, sono decisamente eloquenti.

Nei 61 campionati di Serie A a girone unico, disputati dal 1929-30 al 1992-93, hanno vinto lo scudetto 12 squadre diverse, di cui 8 almeno per due volte. Le 3 big (Inter, Juventus e Milan), in quel periodo, hanno vinto, insieme, 41 titoli, ossia il 67% sul totale (in pratica, 2 scudetti su 3 in media).