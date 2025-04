Nel finale rocambolesco di Milan-Fiorentina, al minuto 89, nasce un’azione che sfugge alla logica comune del calcio e che esalta il talento puro. Kean fa da sponda di testa per Beltran, che serve Nicolò Fagioli, il quale con un tocco raffinato lancia Dodo in fascia, beffando la difesa rossonera . Un gesto tecnico quasi poetico, più accarezzato che calciato, che mostra la classe di un centrocampista raro e ispirato.

Fagioli, arrivato alla Fiorentina sul filo del mercato invernale, ha già mostrato lampi della qualità che aveva affascinato anche Massimiliano Allegri, che l’aveva accostato nientemeno che a Luka Modric. La società viola ha creduto in lui, vedendo ciò che altri forse non hanno saputo cogliere, e lo ha inserito in una squadra rinnovata con l’ambizione di ritrovare la via verso l’Europa. Con giocate come quella che ha liberato Kean davanti a Maignan al minuto 69, Fagioli si candida a essere un punto fermo del futuro viola.