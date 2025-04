CorFio frena: “De Gea non ha rinnovato, si aspetta la volontà del calciatore”

Il futuro di David De Gea alla Fiorentina resta un tema centrale in questo finale di stagione. Nel contratto annuale firmato la scorsa estate è presente una clausola, a favore del club, per il rinnovo fino al 2026 con ingaggio raddoppiato rispetto all’attuale(poco più di un milione di euro). Tuttavia, la società viola non vuole procedere in modo unilaterale, preferendo trovare un accordo condiviso con il portiere e il suo entourage per proseguire insieme, anche oltre il 2026, nel segno dell’armonia costruita finora.