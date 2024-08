Palladino: i tanti tasselli che mancano e un approccio diretto con la società

Per questo non possiamo che augurarci che accada ancora e che, quindi, Daniele Pradè e i suoi uomini riescano a chiudere il mercato il prima possibile e, più che altro, che lo facciano mettendo a disposizione dell'allenatore quello che chiede. “Mancano tanti tasselli”, appunto, e chissà che il tecnico non abbia voluto sottolinearlo per chiarire immediatamente il suo pensiero a chi (e non stiamo parlando del direttore sportivo) in questi giorni stava iniziando a far passare il messaggio secondo il quale la Fiorentina non avrebbe più bisogno di particolari rinforzi. Servono eccome, invece, e ne servono diversi. Nell'ordine: un difensore centrale forte, due centrocampisti di livello di cui uno che abbia grande qualità, un jolly offensivo. Sono queste le richieste dell'allenatore e occhio perchè non sono da escludere sorprese (anche) in uscita. Non ci sarebbe da stupirsi insomma, se Palladino avesse “bocciato” qualcuno dei suoi chiedendo, quindi, che venga sostituito.