Rivoluzione blucerchiata dopo il ko con lo Spezia

Il club ha scelto di puntare su delle figure storiche: Mancini torna come direttore tecnico, ufficiale Evani per la panchina e Lombardo come vice, dopo gli esoneri di Semplici e del ds Accardi. Sembrava inizialmente vicino l'accordo con Iachini che però voleva delle garanzie anche per la prossima stagione per accettare il ruolo di allenatore.