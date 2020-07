Chiffi: adesso anche basta. Capito Rizzoli?

Non c’è due senza tre, recita il proverbio. E così è stato visto che anche la terza direzione di gara post lock down di Chiffi nelle partite della Fiorentina porta con sé molte polemiche. L’arbitrino padovano conduce al successo la Roma concedendo ad una manciata di minuti dal termine il secondo rigore della gara ai giallorossi. Un penalty a dir poco ridicolo visto che Dzeko aveva già calciato la palla fuori quando, scivolando, si è scontrato con Terracciano in uscita. Chiffi non ha avuto dubbi ed era talmente sicuro del fallo da rigore che non è andato neanche a rivedere l’azione al Var. Se questo è un arbitro su cui Rizzoli e l’AIA stanno contando per il prossimo futuro possiamo stare freschi. E l’unico augurio, o consiglio decidete voi, che possiamo dare a Rizzoli è quello di regalare un abbonamento alle tv al signor Chiffi in modo che almeno le ultime due partite se le guardi bene, ma da casa nella sua Padova.

P.S. ringrazio gli utenti del nostro vibrante forum che mi fanno notare un clamoroso errore tecnico, anche peggiore del rigore assegnato ai giallorossi. Chiffi poco prima del fallo, devia involontariamente la palla mandandola sui piedi di un romanista che calcia in porta costringendo Terracciano alla parata che precede il rigore su Dzeko. Ecco secondo il regolamento (LEGGI QUI) Chiffi avrebbe dovuto fermare il gioco per un’interferenza non più ammessa.

Noi l’avevano scritto: CHIFFI, ANCORA TU…