Domani dirige Chiffi. Ancora tu?

Dopo il Verona torna di nuovo Chiffi di Padova a dirigere una partita della Fiorentina. Da quando è ripreso il campionato dopo la sosta dovuta al Covid 19, l’arbitro padovano ha diretto la viola per ben tre volte contro il Sassuolo, il Verona e domani con la Roma. A giudicare da questo numeri pare che Rizzoli non abbia molta fantasia nella scelta dei suoi ragazzi anche se obiettivamente la partita non ha molto da dire per i viola che sono già salvi mentre i giallorossi si giocano il quinto posto che consente di non giocare i preliminari di Europa League.

Da sottolineare però che al Var ci sarà Mazzoleni mentre Guida sarà il quarto uomo e questo significa che anche Rizzoli qualche dubbio sull’operato di Chiffi l’ha avuto.L’associazione sta puntando molto sull’arbitro padovano, però la personalità non è il suo forte, le sue direzioni di gara sono scolastiche , sperando sempre che la gara non degeneri altrimenti finisce per trovarsi in difficoltà. Speriamo di aver sbagliato l’analisi ma continuo a pensare che per Roma-Fiorentina poteva esserci una designazione più importante.