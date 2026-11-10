Il futuro di Franco Mastantuono potrebbe riservare una sorpresa. Il talento argentino, attualmente alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid, potrebbe infatti restare a Firenze anche nella prossima stagione. Uno scenario legato alle strategie di mercato del club spagnolo, che starebbe valutando un'operazione importante per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Secondo quanto riferito da Fichajes, i blancos starebbero pensando di riportare a Madrid Nico Paz, protagonista di un'ottima stagione con il Como. Non ci sarebbe bisogno di convincere il club lariano, dato che al Real "basterebbe" mettere sul tavolo 80 milioni di euro per attivare la clausola di recompra pattuita qualche mese fa. Una cifra considerevole, che potrebbe incidere sulle successive scelte relative alla composizione della rosa.

L'eventuale ritorno di Nico Paz aumenterebbe infatti la concorrenza sulla trequarti, riducendo ulteriormente gli spazi a disposizione degli altri interpreti del ruolo. In questo contesto si inserisce anche la situazione di Mastantuono: il Real Madrid starebbe apprezzando il percorso di crescita dell'argentino a Firenze e, come già riportato in precedenza, sarebbe soddisfatto dell'esperienza in maglia viola.

Il possibile ritorno di Nico Paz a Madrid potrebbe quindi favorire un altro anno di prestito per Mastantuono. Al momento si tratta soltanto di uno scenario di mercato, ma le prossime mosse del Real potrebbero avere conseguenze dirette anche sul futuro del giovane argentino e sulle strategie della Fiorentina.