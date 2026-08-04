Il Real Madrid si è allenato di nuovo stamattina a Valdebebas senza Franco Mastantuono. Come accaduto già nella giornata di ieri, il giocatore non si è allenato con il resto dei compagni ed è rimasto in palestra. L'argentino non ha riportato alcun infortunio e sta semplicemente aspettando che il suo trasferimento alla Fiorentina venga ufficializzato.

La situazione

L'argentino ha accettato di unirsi alla Fiorentina e i due club stanno definendo gli ultimi dettagli di un accordo di prestito che sembra imminente. L'argentino, scrive l'esperto di mercato Matteo Moretto, è sul punto di unirsi alla Fiorentina, il club che è stato il primo ad avviare i colloqui con il Real Madrid, battendo sul tempo gli altri pretendenti di Serie A. La Fiorentina ha fatto la prima mossa per assicurarsi il suo prestito e questa iniziativa sta per dare i suoi frutti.

Martedì, i due club si sono incontrati nuovamente dopo che il giocatore ha accettato il progetto fiorentino. Mastantuono ha parlato con Fabio Grosso e Fabio Paratici, convincendosi del ruolo che gli è stato riservato. La Fiorentina gli offre proprio ciò che il Real Madrid non poteva garantirgli a breve termine (continuità e un ruolo da protagonista).

Cosa manca

Ora resta solo da definire la ripartizione degli stipendi tra i due club, l'ultimo dettaglio che determinerà se l'affare si concluderà nei prossimi giorni. Una volta risolto questo punto, Mastantuono partirà per l'Italia per sviluppare appieno il suo talento lontano dal Bernabéu, in prestito, un'esperienza che gli permetterà di crescere senza la pressione della sua prima, impegnativa stagione in maglia bianca.