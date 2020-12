Mercato in uscita: non solo Cutrone, anche Kouamé possibile sacrificato?

Nonostante le aspettative della Fiorentina ed in particolare del d.s. Daniele Pradè ad inizio stagione fossero ben altre, quello avanzato è stato sicuramente il reparto del gruppo gigliato che fin qui ha più deluso. I numeri, in tal senso, sono impietosi. Ecco perché il cosiddetto mercato di riparazione potrebbe portare un cambiamento profondo, in attesa di capire cosa succederà nelle ultime due gare di questo 2020 maledetto. Chi ormai è fuori dai radar è Patrick Cutrone, dato da tutti o quasi con un piede e mezzo fuori dal progetto gigliato e tra i meno impiegati da settembre ad oggi. Ma anche Christian Kouamé sta deludendo molti, compreso lo stesso Cesare Prandelli, il quale, ieri sera, lo ha ripreso più volte. In questa fase iniziale di stagione l’ex Genoa ha fatto un po’ di tutto là davanti: prima punta (specie con Iachini), talvolta la seconda, anche l’esterno (malissimo, contro il Benevento). In Inghilterra si continua a fare il suo nome e pare che alcuni club d’Oltremanica possano a breve richiedere l’attaccante ivoriano, arrivato a Firenze undici mesi fa per una cifra di poco superiore ai dieci milioni di Euro.