Dall’Inghilterra: a breve mossa importante di un club londinese per Kouame

Dall’Inghilterra arrivano notizie riguardo l’interesse di un club londinese che da tempo ha messo l’attaccante ivoriano della Fiorentina nel proprio mirino. Nell’edizione digitale del Sun, troviamo scritto infatti che il Crystal Palace sta preparando una mossa importante per Christin Kouame già nel prossimo mese. Nell’articolo si ricorda come l’ivoriano avesse già trovato un accordo con il club la scorsa stagione. Accordo poi come tutti sappiamo, saltato a causa del brutto infortunio subito dall’ex Genoa. Il club inglese è alla ricerca di un attaccante e la valutazione del cartellino sui 15-20 milioni non rappresenta un ostacolo per le casse della società. Nonostante quindi un inizio di stagione complicato, gli interessi per il giovane attaccante viola non mancano.