Fiorentina, pericolosi solo in classifica. L’attacco è il più sterile della Serie A, a gennaio si cambia

Due mesi fa, se qualcuno avesse provato a definire Atalanta-Fiorentina come la partita del gol perduto, sarebbe stato preso per pazzo. Eppure la realtà parla di 4 reti nelle ultime 5 partite per la Dea e appena una per gli uomini di Prandelli. La Gazzetta dello Sport scrive che la pericolosità offensiva della Fiorentina è proporzionale alla classifica, ovvero inclinata verso il basso. I tre talenti che tutti invidiavano ai viola in estate non hanno pagato, la crisi di Ribery ha amplificato il problema e adesso nessuno in Serie A segna meno con gli attaccanti. In attesa che arrivi un nuovo centravanti al posto di Cutrone, destinato al ritorno ai Wolves, fiducia a Vlahovic nella speranza che arrivi un gol liberatorio.

Fiorentina, una realtà che rende esigua la fantasia…e lo spettacolo in campo