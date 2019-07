Fascia destra, spuntano anche Lala e Da Costa

Si sta rivelando più complicato del previsto arrivare alla fumata bianca per Pol Lirola. Lo spagnolo del Sassuolo resta il primo obiettivo della Fiorentina per il ruolo di terzino destro, ma nelle ultime ore i viola hanno iniziato a valutare anche altre soluzioni. Una porta a Maehle del Genk. Ma secondo Alfredo Pedullà, altri due profili nel mirino di Pradè sono Kenny Lala (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), classe 1991, dello Strasburgo e di Danny da Costa, classe 1993, dell’Eintracht Francoforte. E LA FIORENTINA GUARDA ANCHE A NAPOLI