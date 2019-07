Ceccherini out, Tonelli in? Situazione in stand-by

Sull’edizione odierna di Repubblica c’è spazio anche per il reparto difensivo della Fiorentina. Oltre alla trattativa Lirola, i viola sono alla finestra anche per Tonelli – COME VI ABBIAMO RACCONTATO – con il centrale del Napoli (SCHEDA) al momento in stand-by: fra le parti ballano circa 2,5 milioni. In uscita resta invece Federico Ceccherini: il Brescia sembra voler fare sul serio per l’ex Crotone, anche se dal club di Cellino non è ancora arrivata una proposta ufficiale.